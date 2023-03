Marchesín: "Diogo Costa é um monstro"

Agustín Marchesín afirma que o seu sucessor no FC Porto, Diogo Costa, "é um monstro". O guarda-redes argentino, atualmente no Celta de Vigo, não ficou feliz com a perda da titularidade nos dragões, mas reconhece que foi substituído por um concorrente de enorme qualidade.

"O treinador teve outra opção e o atual guarda-redes é um monstro. É muito bom", diz Marchesín, em entrevista à Claro Sports, do México, recordando o momento em que perdeu o lugar na baliza portista pra Diogo Costa.

Aconteceu na terceira época do argentino no FC Porto e na sequência de uma lesão que abriu a porta ao internacional português.

A época era 2021/22 e Marchesín lamenta que o Porto não o tenha deixado sair para jogar com mais regularidade e lutar, de forma mais efetiva, por um lugar entre os convocados da Argentina para o Mundial do Qatar.

"Nunca me deixaram sair. Foi duro, porque sonhava estar no Mundial. Poderia ter acontecido se tivesse mais tempo de jogo noutra equipa", admite o guarda-redes que, ainda assim, saiu do Dragão no verão de 2022 e dispôs de alguns meses para, no Celta de Vigo, convencer Lionel Scaloni.