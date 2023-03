Lesão de João Mário "não parece nada de grave"

João Mário saiu lesionado no jogo entre FC Porto e o Estoril Praia e as imagens apontavam para uma grave lesão. No entanto, Sérgio Conceição diz que recebeu indicações do departamento médico que poderá não ser uma lesão grave.

"Amanhã vamos fazer o exame. Pelo que me diz o doutor não parece nada de grave, grave seriam os ligamentos cruzados. Enfim. Numa primeira análise, parece que não é. Amanhã vamos perceber a dimensão da lesão quando fizer o exame que tem a fazer", disse, à Sport TV.

O lateral de 23 anos foi titular e saiu aos 55 minutos.

Em nota oficial, o clube esclarece que defesa "sofreu uma entorse no joelho direito e vai ser reavaliado este sábado".

Ainda tentou voltar ao relvado depois da lesão, quando ficou com o pé preso no relvado e caiu com aparato. No entanto, foi substituído por Rodrigo Conceição pouco depois.

Esta temporada, o defesa soma um golo e oito assistências em 32 jogos disputados.