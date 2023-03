Estoril em crise é teste para mês decisivo do FC Porto

FC Porto e Estoril Praia abrem, esta noite, a jornada 24 da I Liga, num jogo que determinante para os dragões na luta pelo título e que marca o arranque de um mês com um ciclo de jogos de grande exigência.

Depois do Estoril, e até à Páscoa, os campeões nacional jogam com Inter de Milão, Sporting de Braga, Portimonense e Benfica.

Pela frente, no primeiro teste, a equipa de Sérgio Conceição tem um adversário a atravessar uma crise de resultados. O Estoril perdeu os últimos quatro jogos e ganhou apenas um dos últimos oito que disputou no campeonato.

Esse desempenho motivou troca de treinador e Ricardo Soares, o sucessor de Nelson Veríssimo, vai realizar, no Dragão, a segunda partida à frente da equipa.

O 15.º posto, o primeiro acima da zona de "play-off", causa desconforto, apesar dos seis pontos de vantagem para o perseguidor mais direto, o Marítimo.

O FC Porto também não sente conforto na posição que ocupa e parte em busca de uma vitória que possa pressionar o líder da classificação, o Benfica. Os dragões entram em campo a oito pontos dos lisboetas, que nesta jornada defrontam o Marítimo, nos Barreiros.

Sérgio Conceição, que não fez conferência de imprensa de antevisão do jogo, não conta com Marcano, castigado, e Evanilson, lesionado. Galeno está em dúvida. No Estoril, Ricardo Soares tem baixa de peso na lateral esquerda, devido à ausência do capitão Joãozinho, que cumpre castigo. O central Lucas África recupera de lesão.

O FC Porto-Estoril, jogo de abertura da jornada 24 da I Liga, está marcado para esta noite, às 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.