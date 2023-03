Pinto da Costa não comenta queixa da APAF por ser "ridícula"

Pinto da Costa não fala sobre a queixa apresentada pela APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) contra si próprio e Sérgio Conceição, pelas declarações proferidas após a derrota com o Gil Vicente, e justifica o silêncio sobre o tema, por se tratar de uma coisa "ridícula".

"Sobre a APAF não me pronuncio, porque não me pronuncio sobre coisas ridículas. O Sérgio Conceição calado faz um bom discurso", acrescenta, a propósito de, desde então, o treinador do FC Porto não fazer as conferência de imprensa de antevisão dos jogos.

Sérgio Conceição não fala aos jornalistas esta quinta-feira, antes do encontro com o Estoril, sendo que voltará a lançar uma partida na segunda-feira, na véspera do jogo com o Inter de Milão, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além de ter contornado a questão sobre a queixa da APAF, Pinto da Costa, presente na cerimónia de anúncio da renovação do contrato com a Super Bock, no Dragão, também não quis falar sobre os efeitos dos casos de justiça que têm envolvido o Benfica nas últimas semanas.