"André Franco está mais forte, intenso e agressivo"

Tiago Fernandes, treinador que lançou André Franco na equipa principal do Estoril, acredita que o médio está "mais forte, intensivo e agressivo", antes do reencontro com a ex-equipa.

O FC Porto recebe esta sexta-feira o Estoril, na abertura da jornada 24 e para o Dragão está marcado o reencontro de André Franco com o clube que o lançou nos campeonato profissionais.

Tiago Fernandes já tinha trabalhado com o médio na formação do Sporting e viria a recrutá-lo para os canarinhos, onde lhe deu a oportunidade de jogar e conquistar um regresso a um dos grandes do futebol português, o FC Porto.

Aos pouco, o número 20 dos dragões tem tido espaço na equipa comandada por Sérgio Conceição e tem-se mostrado "mais forte, intenso e agressivo", como disse a Bola Branca o técnico.

"É um jogador muito inteligente em termos táticos. Percebe muito bem o jogo, tem qualidade de passe muito acima da média", refere.

André Franco tem atuado "numa posição mais exterior, vindo para dentro, para dar mais qualidade ao jogo". A sua "qualidade física aumentou" e com isso "melhorou o seu jogo". A sua maior utilização nos portistas é reveladora de que está "a crescer e a conseguir dar uma boa resposta" aos desafios lançados por Sérgio Conceição.

O próximo passo será ver o médio "a fazer mais golos e com mais confiança", confia Tiago Fernandes.

André Franco que chegou esta época ao Dragão, tem contrato até 2027, já fez 13 jogos em todas as competições, menos na Liga dos Campeões.