Emídio Rafael. FC Porto “superior” e “sem poupanças” na receção ao Estoril

Emídio Rafael, antigo defesa e médio de FC Porto e Estoril, vê os dragões como claros favoritos para o encontro de sexta-feira, no Estádio do Dragão.

O antigo atleta, que representou ambos os emblemas, não espera outra coisa que não seja um FC Porto a dar continuidade à vitória, por 3-1, alcançada em Chaves.

“Podemos esperar um FC Porto claramente superior, como é natural. Embora ultimamente os resultados não tenham sido os melhores, no geral, tem sido uma boa época. Acho que o FC Porto vai superiorizar-se e vencer o jogo”, diz, a Bola Branca.

Apesar da proximidade ao jogo decisivo com o Inter de Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Emídio Rafael não acredita que Sérgio Conceição faça poupanças.

“O objetivo principal do FC Porto é o campeonato, pelo que não faria qualquer sentido fazer poupanças para o jogo com o Inter de Milão. Acredito que vão entrar na máxima força e depois, se o jogo estiver controlado e a vantagem for dilatada, aí sim, rode a equipa e descanse alguns jogadores mais importantes”, afirma, em entrevista à Renascença.

De regresso às opções de Sérgio Conceição estão João Mário e Mateus Uribe, após cumprido o castigo pela expulsão no encontro frente ao Gil Vicente.

“São regressos muito importantes. Qualquer regresso é importante, mas são jogadores que têm sido muito utilizados e, não sendo um plantel muito grande, torna o retornar dos castigados ainda mais importante”, acredita Emídio Rafael.