Porto com quatro lesionados no arranque da preparação para o Estoril

Sérgio Conceição orientou o primeiro treino do FC Porto, esta segunda-feira, de preparação para a receção ao Estoril Praia na próxima sexta-feira.

Há uma novidade no boletim clínico dos dragões, uma vez que João Marcelo, central que joga com mais regularidade na equipa B, sofreu uma entorse no tornozelo direito. Junta-se a Francisco Meixedo (treino integrado condicionado), Galeno (tratamento) e Evanilson (tratamento).

O Porto vai já poder contar com Uribe e João Mário, que regressam de castigo. Em sentido oposto, Marcano viu o quinto cartão amarelo frente ao Desportivo de Chaves e ficará de fora.

Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, no Olival.

O Porto-Estoril, para a 24.ª jornada da I Liga, arranca na sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.