Sérgio Conceição. "Quando não se pode tocar violino, toca-se bombo"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que os dragões fizeram “um bom jogo” em Chaves.

“Foi um bom jogo, bem conseguido, sempre ligados, frente a uma equipa sempre difícil de se jogar aqui em Chaves. Chegámos ao intervalo com uma vantagem justa. A mensagem foi para continuar e termos atenção em termos defensivos porque já tinham surgido algumas situações do Chaves, com perigo, na primeira parte. Na segunda parte, eles marcaram de penálti, mas fomos gerindo o jogo de uma forma que gostei, porque, por vezes, quando não se pode tocar violino, toca-se bombo. Foi uma dose de realismo neste jogo”, referiu.

O técnico dos dragões acrescentou: “Tivemos uma ou outra perda de bola que não podemos ter e que deu ascendente ao Chaves. Devíamos ter tido mais bola e gerido melhor a bola no início da segunda parte, mas foi um jogo globalmente positivo e, portanto, mérito dos jogadores porque trabalharam muito para conseguir esta vitória”.

Os azuis e brancos fizeram várias alterações no onze. Sérgio Conceição explica: “Aqui, em Chaves, toca-se muito bombo e é necessário tocar bombo. O onze inicial foi o que me dava mais garantias de fazer um jogo conseguido e competente, onde tínhamos de trabalhar muito”.

O FC Porto está a oito pontos do líder Benfica e o treinador dos dragões refere: “O FC Porto tem de se agarrar ao trabalho diário e à nossa postura, enquanto equipa técnica, desde que cá chegámos, sempre com o máximo de dedicação e ambição, porque este emblema assim o exige”.

O FC Porto derrotou o D. Chaves por 3-1.