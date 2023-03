Título e presença na Champions justificam prémios da administração do FC Porto

A SAD do FC Porto justifica o aumento dos prémios da administração com o título de campeão da época passada e consequente apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dragões emitiram um esclarecimento no site oficial no qual esclarecem que "o acréscimo de remuneração se refere ao prémio anual de gestão a que tiveram direito os cinco administradores executivos pela vitória no campeonato nacional na época 2021/2022 e consequente acesso à Liga dos Campeões".

Segundo a SAD, o valor bruto do prémio é de 1,6 milhões de euros, a que corresponde o valor líquido aproximado de 800 mil euros, "tal como aprovado previamente pelos órgãos sociais competentes".

A SAD portista pagou aos órgãos sociais quase 3 milhões de euros entre julho e dezembro do último ano, segundo revelou o clube no relatório e contas do primeiro semestre da atual temporada.

O valor pago aos cinco administradores portistas causou polémica, comparado ao dos rivais Sporting e Benfica, cuja administração recebeu um valor inferior aos 500 mil euros.

O Benfica tem, ainda assim, o valor mais alto dos três clubes em custos com pessoal, 60 milhões de euros, seguido do FC Porto, com 51 milhoes. O Sporting gasta 38 milhões de euros em custos operacionais.