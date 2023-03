"Não renovação de Uribe desgasta ambas as partes"

O processo de renovação de Uribe com o FC Porto não está concluído e o médio colombiano até pode deixar o Dragão no final da época, caso as negociações não tenham sucesso. Eduardo Luís, antigo jogador dos azuis e brancos, diz em Bola Branca que estes processos acabam por desgastar as pessoas, e até a equipa pode ser prejudicada.

"O Uribe é um grande jogador e tem sido um peça fundamental na equipa. Estas situações são sempre um pouco ingratas, é o jogador que quer renovar mas quer mais dinheiro, se calhar o Porto que renovar mas não quer dar tanto dinheiro. Estas coisas desgastam as pessoas, e desgastam o intervenientes e não e isso que se pretende numa equipa de futebol. Estas situações acontecem, e é preciso que as pessoas consigam dar a volta da melhor forma", entende.

Uribe, que falhará o jogo em Chaves no sábado devido a castigo, juntamente com João Mário, mas Eduardo Luís acredita que Sérgio Conceição vai encontrar soluções.



"São sempre menos opções que o treinador tem. O Sérgio Conceição tem de olhar para o grupo e encontrar os jogadores que estão melhor condição para o jogo de sábado, mas tem muito jogadores para fazer opções. É claro que as lesões e os castigos provocam sempre um mau estar na equipa, esperemos que o treinador consiga aglutinar as vontades e esforços para conseguir vencer este jogo", afirma.

Na última jornada, o FC Porto perdeu, viu o Benfica ficar com oito pontos de vantagem. Por isso, Eduardo Luís pede uma vitória em Chaves.



"Espero que o FC Porto vença em Chaves. O treinador e os jogadores têm de analisar o que aconteceu no último jogo para tirarem as ilações do que não devia ter acontecido, e potenciar aquilo que o FC Porto tem de melhor, que é a qualidade dos seus jogadores, para enfrentarem um adversário que não vai ser fácil, porque me Chaves nunca é fácil, e esquecer a derrota em casa com o Gil Vicente, para voltar às vitórias e continuar a perseguir a conquista do título.

O D. Chaves - FC Porto está agendando para as 20h30 de sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.