Sérgio Conceição pede “rigor e visualizações para as duas equipas”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, queixando-se do VAR, diz que tem de haver “rigor e visualizações mas para as duas equipas”.

Já sobre o jogo, o técnico dos dragões considera que “entrámos bem no jogo, tivemos logo um golo anulado, marcámos outro [que valeu], tivemos uma bola na trave, o lance do Pepê quase em cima da linha, enfim, três ou quatro ocasiões para matar o jogo logo nos primeiros 20/25 minutos, e depois perto dos 30 minutos o Gil Vicente empata com alguns erros defensivos nossos e depois foi uma sucessão de situações”.

Em declarações à Sporttv, Conceição acrescentou: “Ajustámos ao intervalo para tentar ganhar mesmo em inferioridade numérica, o Gil Vicente praticamente não criou perigo e nós rematámos muito, tivemos um golo anulado por 30 centímetros”.

“Os jogadores deram tudo do princípio ao fim e os adeptos também, mas eles não precisam de palavras bonitas, querem é ganhar como eu. Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário, e nos lances dúbios e importantes do jogo houve muito rigor e visualizações, acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas”, referiu.

Já na sala de imprensa, Sérgio Conceição deixou uma certeza: "Perdemos um jogo, não perdemos a guerra. Faltam muitas batalhas até ao fim e continuamos vivos e fortes".

O FC Porto perdeu 2-1 com o Gil Vicente no Dragão e está, agora, a oito pontos do líder Benfica.