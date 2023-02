Nuno Encarnação discorda de Pinto da Costa, mas também se "atira" ao VAR

Nuno Encarnação discorda do presidente do FC Porto, Pinto da Costa quando este pede o "fim do VAR".

A exigência de Pinto da Costa surgiu na sequência da derrota azul e branca, em casa, frente ao Gil Vicente, que permitiu ao Benfica aumentar para oito pontos a vantagem na frente da classificação da I Liga.

Em declarações a Bola Branca, esta segunda-feira, o conhecido adepto portista defende a necessidade de manter a tecnologia introduzida no futebol português em 2017: "É evidente que não partilho de uma opinião dessas. O VAR veio e veio para ficar, para corrigir erros graves em campo".

Ainda assim, Nuno Encarnação explica que o VAR "não pode branquear erros de dois indivíduos que estão a analisar o lance, pagos para o fazer. Isto é que é estranho. O exemplo deste fim de semana é exemplo flagrante do que não pode acontecer".

"O João Mário, que alegadamente corta um lance de perigo, comparando com o de Otamendi que, com a sua tesourada, faz o mesmo. Não pode haver critérios diferentes. E este é o problema que se tem colocado este ano", refere Nuno Encarnação, para quem - ainda assim - "não foi só pela arbitragem" que o FC Porto perdeu.

Por fim, o comentador afecto aos dragões fica "com a sensação que é cada vez mais difícil o Porto revalidar o título".

"Pelo menos manter o segundo lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões", deve ser o objetivo da equipa de Sérgio Conceição, sustenta Encarnação a finalizar.

O FC Porto está no segundo lugar da tabela, a oito pontos do Benfica. O Braga pode mesmo ultrapassar o FC Porto caso vença o dérbi minhoto frente ao Vitória, esta segunda-feira.