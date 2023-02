"Benfica está a cair. Título não é impossível para o Porto"

O FC Porto perdeu com o Gil Vicente (1-2) e a 12 jogos do final do campeonato fica a oitos pontos do Benfica e com dois de vantagem sobre o Braga, que joga esta segunda-feira com o Vitória de Guimarães, com possibilidade de ultrapassar os dragões.

"Torna-se um pouco mais difícil, mas não é impossível. Tudo ponde acontecer. O Benfica não está como começou, tecnicamente está a cair um pouco e viu-se no último jogo com o Vizela, em que o Vizela teve tudo para ganhar. Aí também entra a questão da arbitragem, mas interessa é que o Porto agora tem de pensar jogo a jogo", aconselha o antigo jogador, em entrevista à Renascença .

Rubens Júnior acredita que o FC Porto ainda tem possibilidades de lutar pela revalidação do título de campeão nacional, mesmo depois de ficar a oito pontos do líder Benfica.

Rubens Júnior destaca o esforço dos jogadores no jogo com o Gil e o apoio que o público manifestou, após a derrota, ainda no estádio. O ex-jogador brasileiro recorda, ainda, que o Porto, detentor de todos os troféus nacionais, ainda está na luta pela Taça de Portugal, em que joga as meias-finais com o Famalicão, e na Liga dos Campeões, em que decide a passagem aos quartos de final, com o Inter de Milão, depois de ter perdido a 1.ª mão, em Itália, por 1-0.

Rubens Júnior, com 48 anos, é presença habitual nos jogos do FC Porto, no Dragão, como comentador do Porto Canal. Ele terminou a carreira de jogador em 2007, no Vasco da Gama. Teve contrato com o Porto entre 1999 e 2005. Jogou três épocas no clube, vencendo duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Jogou, ainda, pelo Vitória de Guimarães, durante duas temporadas, cedido pelos portistas.