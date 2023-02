APAF apresenta queixa de Pinto da Costa e Sérgio Conceição

Veja também:

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai apresentar queixa de Pinto da Costa e Sérgio Conceição, presidente e treinador do FC Porto, respetivamente, ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após as declarações em direção da arbitragem na sequência da derrota dos dragões frente ao Gil Vicente, em casa.

Pinto da Costa pediu que se acabe com o vídeoárbitro (VAR), depois de um jogo em que os azuis e brancos terminaram a partida reduzidos a nove jogadores.

Em declarações ao Porto Canal, o líder dos dragões considera que se o VAR só atua para alguns, acabe-se com ele, por que está a desvirtuar a verdade desportiva.

“Perante a atuação do VAR de hoje e do VAR António Nobre no jogo último de Vizela [com o Benfica] eu acho e faço um pedido: Acabem com o VAR, porque haver VAR para uns e não haver VAR para outros, faz um sentido contrário da verdade do jogo”, afirmou Pinto da Costa.

"Se defende a verdade desportiva e se o VAR só atua para alguns e para outros não atua, acabe-se com o VAR, porque não está a fazer nada a não ser gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato", atirou o presidente do FC Porto.