"Acabem com o VAR", pede Pinto da Costa

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, pede que se acabe com o vídeoárbitro (VAR), após a derrota dos dragões com o Gil Vicente, por 2-1. Os azuis e brancos terminaram a partida reduzidos a nove jogadores.

Em declarações ao Porto Canal, o líder dos dragões considera que se o VAR só atua para alguns, acabe-se com ele, por que está a desvirtuar a verdade desportiva.

“Perante a atuação do VAR de hoje e do VAR António Nobre no jogo último de Vizela [com o Benfica] eu acho e faço um pedido: Acabem com o VAR, porque haver VAR para uns e não haver VAR para outros, faz um sentido contrário da verdade do jogo”, afirmou Pinto da Costa.



"Se defende a verdade desportiva e se o VAR só atua para alguns e para outros não atua, acabe-se com o VAR, porque não está a fazer nada a não ser gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato", atirou o presidente do FC Porto.