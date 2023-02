"A interferência do árbitro foi notória" na derrota do Porto

Rubens Júnior considera que a arbitragem de Rui Costa e do VAR Tiago Martins teve influência direta na derrota do FC Porto, frente ao Gil Vicente (1-2), que deixou os dragões com oito pontos de atraso para o Benfica.

O antigo lateral esquerdo do FC Porto diz que a equipa de arbitragem errou ao expulsar João Mário e a assinalar penálti de Uribe. Decisões que "condicionaram" a exibição dos campeões nacionais.

"A interferência do árbitro foi notória. Na minha opinião não há penálti do Uribe (...) e a expulsão do João Mário condicionou muito o jogo, não sei o que ele interpretou. Na minha opinião seria para amarelo. As duas expulsões condicionaram muito jogo do FC Porto", diz Rubens Júnior, em entrevista à Renascença, considerando, ainda que o árbitro teve um critério desigual a nível disciplinar.

O ex-jogador junta-se ao coro de críticas dos portistas, encabeçado por Pinto da Costa, e apela para que "os árbitros interpretarem as jogadas". "Isto não tem a ver com o FC Porto, para o futebol é importante que a competência seja melhorada, ainda por cima com o VAR e com todas as tecnologias", acrescenta.