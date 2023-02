Sérgio Conceição avança: Galeno não joga com o Gil e Evanilson está em dúvida

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse este sábado que o avançado luso-brasileiro Wenderson Galeno não está apto para defrontar o Gil Vicente, domingo, no Estádio do Dragão.

"O Galeno não vai estar", confirmou o técnico campeão nacional, deixando ainda muitas reservas quanto à utilização de Evanilson: "Provavelmente, também estará de fora. Hoje não esteve com a equipa e vamos ver a sua evolução até amanhã."



"Existem alguns problemas e temos de encará-los como sendo uma realidade, mas debruçamo-nos mais sobre as nossas soluções", atirou Conceição.



Sobre o adversário de domingo, Sérgio Conceição destacou que o Gil Vicente regista "uma evolução" com o comando de Daniel Sousa.

"Seis dos seus últimos oito resultados são positivos e isso é bem demonstrativo da boa evolução e da consistência do Gil Vicente, que começou por ir à Europa esta época e muitos dos seus jogadores fizeram um campeonato fantástico no ano passado."

Nesta quadro, o FC Porto espera "um jogo de dificuldades".

Sérgio Conceição recusou a possibilidade de exercer vigilância especial a Fran Navarro, segundo na lista de melhores marcadores da Liga e apontado como possível reforço do FC Porto em 2023/24.

"Focamo-nos muito na nossa equipa, mas olhando às características do adversário, para tentar anular alguns dos seus pontos fortes", disse, reforçando, mais à frente: "Ajustamo-nos ao adversário, que é aquilo que todas as equipas fazem, mas olhando para nós."

O FC Porto-Gil Vicente está marcado para as 20h00 de domingo.