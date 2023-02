FC Porto prepara Gil Vicente sem Galeno e Veron

Gabriel Veron e Wanderson Galeno continuam a ser os ausentes do treino do FC Porto, que esta sexta-feira deu continuidade à preparação para a receção ao Gil Vicente, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.

Os dois avançados fizeram tratamento às respetivas lesões, ao passo que Francisco Meixedo realizou treino integrado condicionado.

Os campeões nacionais voltam a treinar no sábado, às 10h30, no Olival. Ao meio-dia, Sérgio Conceição fala em conferência de imprensa.

O FC Porto recebe o Gil Vicente no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Rui Costa. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.