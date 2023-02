Árbitros. Rui Costa no Dragão e Manuel Mota em Alvalade

Rui Costa é o árbitro nomeado para o FC Porto-Gil Vicente e Manuel Mora para o Sporting-Estoril Praia, da 22.ª jornada da I Liga.

Costa terá como assistentes, no Dragão, às 20h30 de domingo, João Bessa Silva e Carlos Martins, com Rui Silva como quarto árbitro. Tiago Martins será o videoárbitro (VAR), coadjuvado por Hugo Ribeiro.

Mota será auxiliado, em Alvalade, na segunda-feira, às 19h00, por Jorge Fernandes e Nuno Eiras, com Iancu Vasilica no papel de quarto árbitro. Hugo Miguel será o VAR, com assistência de Bruno Jesus.

Nota, ainda, para o dérbi do Minho, entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, às 21h15 de segunda-feira. O jogo de cartaz da jornada 22 terá arbitragem de Luís Godinho, com João Pinheiro no VAR.

Os encontros de FC Porto e Sporting terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Todas as nomeações:

Rio Ave-GD Chaves

Árbitro: João Gonçalves

VAR: Hélder Malheiro



P. Ferreira-Boavista

Árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Rui Oliveira



FC Porto-Gil Vicente

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Rui Silva

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Sporting CP-Estoril Praia

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

Vitória SC-SC Braga

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

Famalicão-Portimonense

Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Vítor Ferreira



Arouca-Casa Pia

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Ricardo Baixinho



Marítimo-Santa Clara

Árbitro: Artur Soares Dias

VAR: Vasco Santos



Vizela-Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira