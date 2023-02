Chaínho: "FC Porto tem todas as condições para eliminar o Inter de Milão"

Chaínho está convicto de que o FC Porto tem condições para eliminar o Inter de Milão e chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio elogia a forma como os dragões jogaram em Itália. Perderam por 1-0, mas deixaram a eliminatória em aberto, de forma a ser resolvida em casa, mesmo sem Otávio, que foi expulso pela primeira vez na carreira.

"Sinceramente, eu acho que o Porto tem muitas hipóteses. Depois do jogo [em Milão], da capacidade que teve dentro de campo, da capacidade do próprio Sérgio em montar a equipa, eu acho que, na segunda mão, o Porto tem todas as condições. Eu acredito muito que o Porto passe. O Porto está habituado a esse tipo de jogos, é uma equipa organizada. Claro que a ausência do Otávio será complicada, mas o Sérgio tem capacidade para colmatar essa ausência e montar uma grande estratégia", afiança.

Sem a regra dos golos fora, o FC Porto vai sentir-se mais à vontade para jogar ao ataque no encontro da segunda mão, considera Chaínho.



"A nova regra vai ajudar as equipas que jogam ao ataque. O Porto, em casa, é uma equipa muito competente, é uma equipa que sabe que é uma oportunidade única que tem. O Inter é mais forte em casa do que fora, onde tem algumas dificuldades. Tenho visto muitos jogos do Inter e acho que o Porto tem condições de fazer dois golos. E só depende de si. Eu acredito num Porto capaz e os italianos também sabem isso", afirma.



Críticas a Otávio. "Não é justo, mas faz parte"

Nesta entrevista à Renascença, Chainho fala mais em pormenor de Otávio. O antigo médio considera "normal" o cartão vermelho, por acumulação de amarelos: "Chegou tarde e acertou no adversário."

O internacional português, de 28 anos, é alvo de várias críticas dos rivais do FC Porto, algo que, para Chaínho, "não é justo", mas "faz parte":

"Não ligo muito a esse tipo de situações. Os jogadores estão ali para para defender a sua causa. São as críticas das pessoas, há que respeitar e é importante viver com as críticas. Mas acho que é algo que não é justo. O Otávio é um jogador que, pela sua intensidade e pela maneira como mete o pé no jogo, como alguns jogadores dessas características, por vezes chega tarde e acontece. São coisas do futebol. Não valorizo muito isso."



Fator psicológico decidirá o campeonato

Depois do jogo europeu, o FC Porto joga no domingo, no Estádio do Dragão, com o Gil Vicente, para o campeonato.A equipa de Sérgio Conceição ocupa o segundo lugar, a cinco pontos do líder, o Benfica.

Chaínho garante que o campeonato "não está decidido", pois "há muitos jogos, há muitos pontos que irão ser perdidos". Também há lesões, castigos e cansaço, além da "situação das equipas que estão a precisar de pontos, no fundo da tabela", e podem baralhar as contas dos grandes.

"O campeonato vai ser decidido em pormenores. É preciso ter um plantel praticamente a 100%. E há a questão emocional, que acho que vai fazer diferença nesta fase, pela experiência que tenho. É uma fase muito complicada para os jogadores, com o aproximar do final, e o fator psicológico irá ser mais importante que o técnico. Claro que é preciso jogar, mas o aspeto psicológico vai ser importantíssimo", conclui.

O FC Porto recebe o Gil Vicente no domingo, às 20h30, no Dragão. Só receberá o Inter, para a segunda mão dos oitavos de final da Champions, a 14 de março, às 20h00. Estes dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.