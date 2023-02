Rolando a torcer por vitória do FC Porto em Milão num "jogo de 50-50"

Rolando, antigo internacional português que se destacou no FC Porto, acredita que os dragões vão estar ao melhor nível no encontro frente ao Inter de Milão na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num jogo de "50-50".

Apesar da confiança, o central não se ilude quando às dificuldades do encontro, até por conhecer o Inter de Milão, onde jogou na época 2013/14.

“É um jogo muito complicado, sabendo que não há jogos fáceis na fase a eliminar. Estão as 16 melhores equipas da Europa. Vai complicadíssimo, num estádio muito difícil, mas é um jogo de 50-50 e espero que seja o FC Porto a passar”, admite, em entrevista à Renascença.

A vitória por 1-0 na receção ao Rio Ave não deixou os melhores indicadores antes da importante deslocação a Itália. Rolando recorda que tudo é diferente na prova milionária.

“A Champions é especial, não interessa muito o que está para trás. Num estádio mítico e contra um adversário de qualidade, ouvindo o hino da Champions muda tudo, os jogadores transformam-se e muitas vezes transcendem-se. O momento não vai ser muito influente, os jogadores vão corresponder”, diz, em Bola Branca.

O FC Porto joga a primeira mão no Estádio Giuseppe Meazza, um dos mais icónicos palcos do futebol mundial. Rolando recorda o ambiente intimidador da casa do Inter, mas sublinha que não é nada a que os dragões não estejam acostumados.

“O Porto está habituado a estes ambientes e a estes estádios, é sempre a mesma paixão. É um estádio imponente e mítico, que mexe sempre um pouco com o adversário antes do jogo, mas com a bola a rolar volta tudo ao normal, é mais um dia no escritório”, explica, sorridente.