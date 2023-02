Pinto da Costa: "O Inter é uma grande equipa, mas espero ganhar como sempre"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, espera ganhar o jogo frente ao Inter de Milão, em Itália, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações à SIC em Milão, o dirigente assume o desejo de vencer.

"Todos os jogadores e todas as equipas têm respeito pelo FC Porto. O Inter é uma grande equipa, será uma ótima partida. Espero ganhar, como sempre. Às vezes não se consegue", disse.

Pinto da Costa e Vítor Baía, vice-presidente do clube, almoçaram com dirigentes do Inter de Milão nas horas que antecedem o jogo no Estádio Giuseppe Meazza.

O Inter-FC Porto arranca esta quarta-feira, às 20h0, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.