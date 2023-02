Manuel Serrão espera “um jogo ao nível do melhor que temos feito”

O empresário e adepto portista Manuel Serrão espera que o FC Porto seja mais convincente em Milão, para a Liga dos Campeões, do que foi contra o Rio Ave.

“A minha expectativa é que possamos fazer um jogo ao nível do melhor que temos feito esta época. Se jogarmos como jogamos no último jogo, mesmo com muita sorte, duvido que o resultado seja positivo”, disse.

Manuel Serrão identifica os motivos que, na sua opinião, levaram ao mau jogo frente ao Rio Ave, apesar da conquista dos três pontos.

“Estamos com o pior plantel da era Sérgio Conceição. Ainda por cima com as lesões que existem, essa menos valia do plantel ainda se nota mais”, refere.

Serrão entende que os dragões erraram ao gastar 20 milhões de euros na contratação do defesa central David Carmo. Acha mesmo que dificilmente a SAD conseguirá vender o jogador por um valor acima do que pagou ao Braga. E de uma forma mais geral, o adepto azul e branco considera que o FC Porto não tem estado bem no mercado.

“Numa equipa em que não há mais reforços porque não há dinheiro, qualquer dinheiro que venha, ajuda. O exemplo de David Carmo é flagrante. Ainda não ouvi ninguém a reconhecer o erro que foi cometido. É um erro flagrantíssimo”, lembra.

A concluir, o adepto portista lança em Bola Branca um olhar sobre o campeonato, para assinalar que o segundo lugar parece estar garantido. O momento é de ganhar e esperar que o Benfica cometa um deslize para depois ir à Luz operar a reviravolta na liderança.

“Estamos à espera que o Benfica perca dois pontos para ficarmos a depender só de nós. O segundo lugar está mais ou menos garantido. Para chegarmos ao primeiro, o Benfica tem de perder, pelo menos, dois pontos e depois ir à Luz se merecemos ou não ganhar o campeonato”.

O FC Porto defronta o Inter, em Mião, esta quarta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.