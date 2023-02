Grujic. “Com os pés no chão, temos direito a sonhar”

O médio Marko Grujic diz que o FC Porto vai “defrontar uma boa equipa” e quer “fazer um bom jogo e um bom resultado” contra o Inter para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

“O Inter é uma equipa com muitos bons jogadores, nomes com provas dadas no futebol europeu e que jogam há muito tempo juntos no mesmo sistema, de três centrais. Preparámos bem este jogo”, acrescentou o jogador sérvio dos dragões.

O FC Porto vem de “algumas vitórias seguidas, mas temos de manter os pés no chão”. Apesar disso, “temos direito a sonhar”.

Os azuis e brancos têm vários jogadores em dúvida. Grujic deixa a sua posição: “Temos alguns jogadores lesionados, mas o mais importante é o coletivo, a nossa forma de jogar não muda”.

O Inter recebe, esta quarta-feira, o FC Porto para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.