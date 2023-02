Galeno sente o "frio na barriga" do regresso à Liga dos Campeões

Wanderson Galeno não esconde o entusiasmo pelo regresso à competição na Liga dos Campeões, na antecâmara da eliminatória dos oitavos de final entre FC Porto e Inter de Milão.

"Quem não sente esse frio na barriga de certeza que não é para estar ali. De certeza que vai fazer um mau jogo. Então, entrar com esse frio na barriga é sempre bom e eu sinto esse frio em todos os jogos", sublinha o avançado, em entrevista à UEFA, publicada esta segunda-feira.

Galeno avisa que, frente ao Inter, os jogadores do Porto terão de "estar concentrados até ao máximo nos 90 minutos" e até antes disso.

"A concentração do jogo começa quando se entra no balneário. Temos de estar ali bem ligados com os colegas, porque faz parte do jogo. É muito importante entrarmos ligados no começo. (...) Temos de dar o máximo, temos de ganhar", explica o extremo luso-brasileiro, de 25 anos.

O FC Porto visita o Inter de Milão, a contar para a primeira mão dos "oitavos" da Champions, na quarta-feira, às 20h00. O segundo jogo está marcado para 14 de março, no Dragão. Ambos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.