Sérgio Conceição. “Jogo difícil num contexto difícil"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admite “jogo difícil” contra o Rio Ave, “num contexto difícil”. Apesar disso, “há jogos assim” e fica a “vitória muito importante” (1-0).

“Fui alertando os jogadores durante a semana para o grau de dificuldade deste jogo, num contexto difícil para nós. Foi muito importante ter o apoio do público do início ao fim. Fizemos o golo perto do intervalo, num bom momento nosso, e no início da segunda parte tivemos três boas ocasiões para fazer o 2-0. É verdade que, na parte final, podíamos ter sofrido o empate, mas a vitória é justa, num jogo competitivo. São três pontos importantes para nós”, disse Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões acrescentou: “Houve um ou outro momento em que podíamos ter feito algumas coisas diferentes, corrigimos ao intervalo alguns momentos com e sem bola e a segunda parte foi um pouco melhor do que a primeira”.

“Há jogos assim, já fizemos melhores exibições e perdemos pontos, esta vitória é muito importante e valeu pela entrega dos jogadores”, referiu.

O FC Porto venceu o Rio Ave, por 1-0, com golo de Toni Martinez. Dragões estão agora a dois pontos do Benfica, que só joga na segunda-feira contra o Boavista.