FC Porto lembra Atsu. "Um dos nossos campeões de 2013"

O ganês foi encontrado este sábado sem vida nos escombros do edifício onde vivia, revelou o seu empresário.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria", referem os "dragões" em publicação nas redes sociais.

O FC Porto reagiu este sábado às notícias da morte do seu ex-jogador Christian Atsu, que relembra como um dos seus "campeões de 2013".

O futebolista, 31 anos, que jogava no clube turco Hatayspor, estava desaparecido desde o dia do sismo que abalou a Turquia e a Síria, no dia 6 de fevereiro.

Atsu chegou ao FC Porto em 2009, tendo sido emprestado na época 2011-12 e jogado na equipa principal dos "dragões" na época seguinte. Foi vendido ao Chelsea em 2013, por três milhões de euros, mas nunca chegou a jogar oficialmente pelos londrinos.

Depois disso jogou em Inglaterra, Holanda, Espanha e Arábia Saudita, ingressando no Hatayspor no início desta época, onde jogou por apenas três vezes, marcando um golo no seu último encontro.