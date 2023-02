Sérgio faz contas ao título. "Se o Benfica empatar um jogo, dependemos só de nós"

O FC Porto está a cinco pontos do Benfica, mas Sérgio Conceição não desiste do título. O treinador dos dragões já faz as contas às possibilidades: um deslize das águias, nem que seja um empate, deixa o FC Porto a depender só de si para chegar ao bicampeonato.

"Não podemos adivinhar o sentimento dos outros, tenho a experiência de reviravoltas no campeonato, felizmente por um lado e infelizmente por outro. Cada campeonato tem um contexto. Estamos atrás do Benfica, não podemos facilitar. O que eles possam pensar não me diz nada. Se eles empatarem um jogo passamos a depender só de nós. A verdade é esta", atira.



Sérgio foi questionado se "já foi avisado que dificilmente venceria o campeonato", citando um comentário. Sérgio foi prático na resposta.

"Se perdermos mais algum ponto e o adversário não, ou se ganharmos os jogos todos e o Benfica também claro que não vamos ser campeões. Mas é um comentário que me cheira a naftalina", ironizou.

O FC Porto-Rio Ave joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.