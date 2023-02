Pepe admite terminar carreira esta época, mas compromete-se com o Porto "para toda a vida"

Pepe admite terminar carreira no final da época, se sentir que já não é suficientemente competitivo. De qualquer modo, o capitão do FC Porto garante que, seja como jogador ou noutro cargo, está no clube para ficar.

Em entrevista à Sport TV, transmitida esta sexta-feira, a poucos dias de completar 40 anos de idade, Pepe admite que tem consciência da idade que tem e das suas capacidades, pelo que prefere avaliar ano a ano.

"Eu tenho um compromisso muito grande com o clube, que é honestidade. Era muito fácil para mim, com 39 anos, chegar e renovar por quatro ou cinco anos, mas não estaria a ser correto, porque eu quero ser competitivo. Se sentir que posso competir com os meus colegas, eu sou o primeiro a ir falar com o presidente e dizer que estou apto a renovar. É mais honesto com o clube que eu amo [esperar pelo final da época para fazer a avaliação] do que simplesmente renovar o contrato", explica.

Para Pepe, "não é preciso grande especulação" sobre se vai renovar com o Porto, porque é certo que, seja no relvado ou fora dele, não pretende deixar o Dragão: "A minha relação com o Porto vai ser para toda a vida. Eu vou ficar no Porto. Não vou sair daqui. Sou do Porto e estou 100% no Porto."

Seja quando for, Pepe está ciente de que a carreira de futebolista, um dia, vai terminar. No entanto, acredita que poderão abrir-se "outras portas".

"Posso não estar tão dentro do balneário, mas se calhar estarei à volta do balneário", sugere o internacional português, que "vive bem" com a passagem do tempo, à porta dos 40: "São 40 anos bem vividos."