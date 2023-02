Conceição é o melhor treinador português? "O que digo ao lado de um Mourinho?"

Sérgio Conceição agradece os elogios que do capitão Pepe, que o escolheu como o melhor treinador português da atualidade, mas recorda as conquistas de José Mourinho e prefere focar-se nos jogos, porque "os elogios não dão pontos" no campeonato.

"Tenho de continuar a ganhar. Se a opinião pública me desse pontos, sim, era uma maravilha, mas não dá. [As críticas] podem espicaçar um pouco, ficar ainda com mais vontade, mas não é importante", começou por dizer.

Confrontado novamente com o tópico e citando declarações do vice-presidente Vítor Baía, que colocou Conceição como um dos três melhores treinadores do mundo, o treinador do FC Porto citou Mourinho.

"Isto é música, querem-me enganar, mas amanhã não vou escorregar, queremos muito ganhar o jogo. O treinador é a cara de muita gente que trabalha com ele. Quando acontece algo negativo, sou eu que levo umas pedradas, mas não é importante. É um bocado por aqui: trabalho e resultados. Onde está a régua para medir a qualidade de um treinador? Se sou o melhor, ou não? O que vou dizer ao lado de um José Mourinho? Não faz sentido", conclui.

De qualquer modo, o treinador explica que o segredo está em "ser claro e ter uma linguagem simples" com os jogadores.

"Começamos aqui no Porto numa estrutura de 4-4-2 e fomos mudando, mas é preciso explicar porquê, o que podem trabalhar os jogadores. No fundo, é ser claro com os jogadores. Se sou melhor ou pior, os resultados é que ditam", termina.

Sérgio Conceição, de 48 anos, está na sexta temporada no comando técnico do FC Porto. Foi campeão três vezes, venceu duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças Cândido de Oliveira. Antes, treinou o Nantes, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Académica e Olhanense.