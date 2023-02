Alegado interesse do Al Nassr "não é tema", garante Pepe

"Isso não é tema. As pessoas sabem o carinho que eu tenho pelo FC Porto. Quando optei por regressar a Portugal, tinha outra proposta também para ir jogar para o estrangeiro, mas era altura de retribuir um pouco o que o FC Porto fez por mim, pela minha carreira, porque eu aprendi muito aqui no FC Porto. Era altura de voltar ao FC Porto, continuar a competir e a dar aos novos jogadores todo o meu conhecimento", explica o central.

Pepe garante que o alegado interesse do Al Nassr na sua contratação, a pedido de Cristiano Ronaldo, em janeiro, é um não-assunto.

Pepe acredita que, seja como jogador ou noutro cargo, pendure as botas esta época ou mais tarde, a ligação ao Porto será "para toda a vida".

Na altura em que surgiu a notícia do interesse dos sauditas, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, brincou com a situação.

"O Al Nassr quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não é possível porque está noutro continente", disse.

Mesmo não tendo aceitado, em janeiro, o alegado convite de Cristiano Ronaldo para rumar à Arábia Saudita, Pepe fica contente por ver o amigo recuperar a alegria no Al Nassr: "Sinto que ele está mais feliz."