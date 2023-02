FC Porto recorre de indeferimento de duas queixas contra o Sporting

O FC Porto avançou com duas participações disciplinares contra o Sporting após o clássico de 28 de janeiro.

As denúncias que os portistas enviaram para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol incidiram sobre o encostar de cabeça de Matheus Reis ao árbitro João Pinheiro e às declarações pós jogo de Frederico Varandas na final da Taça da Liga.

Segundo Francisco J Marques explicou, no Porto Canal, os documentos foram enviados no dia 31 de janeiro e foram indeferidos no próprio dia.

"Há alturas em que a justiça desportiva funciona quase à velocidade da luz", começou por dizer o diretor de comunicação do clube portuense.



"Foram enviadas por email às 13h12. O controlo do email foi lido às 15h02 e, depois, o FC Porto recebeu duas deliberações. No próprio dia, assinado por toda a gente do Conselho de Disciplina, foram tomadas ambas as deliberações para dizer que não aceitavam aquelas denúncias, que não davam em nada", diz o responsável, citado pelo jornal Record.

O FC Porto já recorreu. "Mas teve de fazer o recurso sem número de processo", adianta Francisco J Marques.