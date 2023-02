Uribe e Galeno com microrroturas na coxa esquerda

Matheus Uribe e Galeno sofreram microrroturas na coxa esquerda e aumenta a crise de lesões no FC Porto.

Os dois jogadores saíram com dificuldades físicas do jogo frente ao Sporting, em Alvalade, e confirmou-se o cenário de lesão. O clube esclarece que os dois jogadores estão a recuperar da mesma lesão, uma "microrrotura no adutor esquerdo".

Não há previsão do tempo de paragem.

Sérgio Conceição recuperou Stephen Eustaquio nos últimos dias, mas recebe agora mais duas dores de cabeça. No total, são oito lesionados no plantel: Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron, Evanilson, Matheus Uribe e Galeno.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30. O FC Porto-Rio Ave joga-se no próximo sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.