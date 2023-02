Otávio ainda baixa no FC Porto: “Substituí-lo é complicado, mas Pepê faz um bom trabalho”

“Pepê é extraordinário e tem evoluído muito bem, até por jogar em várias posições. Tem sido uma boa aposta e tem feito muito bem o que lhe é pedido. Gostei muito do que viu dele no clássico. Tem feito que lhe é pedido, é um menino bom e isso também facilita”, afirma.

Em entrevista à Renascença , o antigo extremo fala de Pepê e da evolução às mãos de Sérgio Conceição. Clayton elogia as qualidades, não só técnicas, como pessoais do jogador dos FC Porto.

“Comparar Otávio com Pepê é difícil, porque têm características diferentes. Substituir o Otávio é sempre complicado, na função dele, porque fica-se sempre aquém, mas o profissionalismo, a boa vontade e o talento do Pepê permitem-lhe fazer um bom trabalho”, diz.

O extremo brasileiro foi figura em destaque no clássico, com o Sporting, onde jogou ao lado de Taremi na frente de ataque. Otávio continua a ser baixa, mas Pepê assume novo nível de protagonismo, podendo jogar em várias posições.

Confiança em Conceição

Num olhar sobre o momento do campeonato e a perseguição ao Benfica, Clayton também é claro na leitura: é proibido perder pontos na receção ao Rio Ave e gerir o plantel a pensar no encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo com o Inter de Milão não é uma prioridade.

“O Rio Ave é um adversário difícil, mas não dá para perder mais pontos, pelo que o Sérgio Conceição não vai fazer poupanças para o jogo com o Inter. Essa gestão será bem feita, confio muito no trabalho do Sérgio. Teremos um Porto muito forte com o Rio Ave e ainda mais forte ainda com o Inter de Milão”, avança.

Galeno e Uribe preocupam

O FC Porto saiu com más notícias de Alvalade, apesar da vitória por 1-2: Galeno e Uribe sofreram mazelas e podem ser baixas. Este é um problema para Sérgio Conceição resolver, mas que, em caso de impossibilidade, não será fácil.

“Uribe faz um grande trabalho no meio-campo e o Galeno está solto, começa a mostrar o mesmo que fez no Braga. São dois jogadores que, se ficarem de fora, causam impacto negativo na equipa. Mas o Porto tem um bom plantel e um treinador inteligente, que vai encontrar soluções. Tem de contar com os que estão disponíveis”, conclui Clayton.

Clayton representou o FC Porto entre 1999 e 2003, onde partilhou balneário com Sérgio Conceição e conquistou uma Liga Europa, um campeonato, três Taças de Portugal e uma supertaça.