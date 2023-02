Vitória contra Sporting dá ao FC Porto “esperança para revalidar o título nacional”

A vitória no clássico dá "esperança ao FC Porto para revalidar o título nacional".

Paulo Teixeira, membro suplente do Conselho Superior do FC Porto e antigo vice-presidente, viu “um excelente jogo” no clássico frente ao Sporting, em que Sérgio Conceição “soube trabalhar a equipa” e “proporcionar mais uma grande alegria” aos adeptos.

“Dá um alento muito grande, principalmente contra um grande rival. Dá uma moral para o campeonato e para a Liga dos Campeões. É uma vitória que moraliza qualquer equipa, numa altura em que havia vários jogadores de fora. Deu uma grande alegria à nação portista, que tem esperança de que o FC Porto venha a ser campeão nacional”, diz em Bola Branca.

O FC Porto acertou calendário com o Benfica, que tinha adiantado o jogo com o Paços de Ferreira, e está a cinco pontos da liderança.

Depois da vitória em Alvalade, o FC Porto recebe o Rio Ave antes da visita ao Inter de Milão, nos oitavos de final da Liga dos Campões.

“A partir de agora todos os jogos são finais, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. A nível interno é proibido perder pontos e acredito que vai conseguir alcançar um bom resultado com o Rio Ave. Espero que o Sérgio Conceição continue a senda da boa gestão do plantel, que tem feito”, explica Paulo Teixeira, em entrevista à Renascença.