Diogo Costa volta a vencer o prémio de melhor guarda-redes do mês

Diogo Costa, do FC Porto, foi eleito o melhor guarda-redes da I Liga, referente aos meses de dezembro e janeiro.

O guardião dos dragões vende o prémio novamente, depois de o ter feito em outubro/novembro.

O internacional português recebeu 31,85% dos votos dos treinadores do campeonato. Odysseas Vlachodimos, do Benfica, ficou em segundo lugar, com 15,56% dos votos, seguido de de Arruabarrena, do Arouca, com 10,37%.

Durante esses dois meses, marcados pela pausa do campeonato para o Mundial, Diogo Costa fez quatro jogos e sofreu apenas dois golos, não tendo sofrido golo em outras duas partidas.

Na II Liga, Domen Gril, do Académico de Viseu, venceu o prémio de melhor guarda-redes, seguido de Bruno Brígido, do Estrela da Amadora, com 16,30%, e Gonçalo Tabuaço, da BSAD, que recolheu 13,33% das preferências.