Uribe: "Não olhamos para cima, queremos ganhar os jogos todos até ao fim"

Matheus Uribe, melhor em campo para a Renascença na vitória (2-1) do FC Porto no terreno do Sporting, salienta que o objetivo, de aqui em diante, é ganhar os jogos todos e só fazer as contas no final.

"Trabalhamos sem olhar para quem está acima de nós. Temos o objetivo de ganhar todos os pontos até ao fim. Queremos estar à altura", salienta o médio, em declarações à Sport TV, após a vitória em Alvalade.

Uribe abriu caminho ao triunfo portista, confirmado já nos descontos com um golo de Pepê. O avançado brasileiro assume que a vitória frente ao Sporting é "muito importante", e dá o mote para o que aí vem.

"Temos de manter esta consequência [de resultados], manter os pés no chão e continuar a trabalhar", sublinha Pepê, ao mesmo canal.

O FC Porto segurou o segundo lugar do campeonato, com 48 pontos, menos cinco que o líder, o Benfica, à falta de 14 jornadas.