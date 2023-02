Sérgio destaca jogadores "bravos" contra lesões e surpresas. "Vitória justíssima"

Sérgio Conceição considera que o FC Porto mereceu a vitória, por 2-1, na visita ao Sporting, pelo que jogou e pela forma como reagiu à onda de lesões no plantel e às surpresas operadas por Rúben Amorim.

Em conferência de imprensa, após a partida da 20.ª jornada do campeonato, o treinador do Porto concorda com Amorim, no sentido em que "os detalhes são extremamente importantes". Contudo, lembra que também havia detalhes a complicar a missão da sua equipa.

"Temos de ver que tipo de detalhes. Nós tínhamos ausências de peso, de gente habituada a estes palcos. Não me queixei disso, montei a estratégia com os jogadores que tinha. Fui mexendo no jogo de acordo com os problemas físicos que surgiram [Uribe e Galeno saíram lesionados]. Foi um jogo muito equilibrado, fizemos dois excelentes golos. O Sporting também fez um excelente golo, por um jovem [Chermiti] com muito talento. Foi uma vitória justíssima da minha equipa", sublinha.

Ainda assim, também destaca a relevância da eficácia: "Nas três, quatro ocasiões que tivemos, fizemos dois golos. Obviamente, foi importante."

As cartadas-surpresa de Amorim

Em declarações à Sport TV, Sérgio assume que não esperava que Chermiti e Fatawu fossem titulares no Sporting. O técnico dá os parabéns aos jogadores do FC Porto, que se adaptaram aos ajustes de última hora:

"Mudam as características dos jogadores. O Nuno Santos procura muito o cruzamento, o Fatawu é mais desequilibrador em um para um. Conhecemos muito bem os adversários, hoje em dia não há segredos. Claro que não contava que não jogassem Nuno Santos, Paulinho e Morita, mas estávamos preparados. Tivemos de mudar uma coisa ou outra desde o início. Os meus jogadores foram bravos, estão de parabéns. Tiveram uma atitude competitiva muito acima da média e isso é decisivo."

Sérgio Conceição considera que a segunda parte do FC Porto "até foi melhor do que a primeira", num jogo "difícil, equilibrado, competitivo".

Taremi devia ter ficado ao centro

O treinador do FC Porto confidencia que não ficou muito agradado com o facto de Taremi ter descaído várias vezes sobre o lado esquerdo, "porque não era isso que estava preparado e programado".

"Queríamos ter uma referência ofensiva. Na primeira parte não termos chegado mais vezes ao último terço teve a ver com isso. Mas é um jogador que trabalha muito, muito inteligente no jogo e que tem capacidade de resolver jogos. Somos um grupo em que toda a gente respeita as minhas decisões e aplica-se no trabalho. Realço o grupo de trabalho, a começar pelo Fernando Andrade e o Samuel Portugal", frisa.

O FC Porto segurou o segundo lugar da I Liga, com 48 pontos, menos cinco que o Benfica, à falta de "14 finais", segundo Sérgio Conceição.