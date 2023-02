"Vamos à luta", garante Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou, este sábado, que tem sete jogadores "de baixa" e que destes apenas Stephen Eustaquio poderá recuperar para o duelo de Alvalade, no domingo.

"O único que pode recuperar é o Eustaquio", disse Conceição, referindo-se ao lote de indisponíveis onde, além do ludo-canadidano, estão Wendell, Otávio, Gabriel Veron, Evanilson, Francisco Meixedo e Fábio Cardoso.

"Não há que fazer disso algo de decisivo. O meu discurso é acreditar em toda a gente. Estamos aqui para a luta. Não sei se tenho o suficiente para completar no banco. Queremos ir em busca dos três pontos", disse o treinador campeão nacional.



"As lesões acontecem. Dentro da equipa técnica, temos fisiologista, preparador físico, todo o departamento médico e as coisas acontecem. O Eustaquio foi num jogo, com uma pancada no joelho. O Fábio Cardoso à margem de um treino. As coisas vão acontecendo com base na fadiga, sim. Vamos preparando as coisas com esse calendário apertado. Faz parte. Significa que estamos nas provas todas. Vamos à luta", disse ainda o treinador portista.



Sérgio Conceição não deixou, todavia, de notar que, "em cinco anos e meio" à frente da equipa "é a primeira vez que acontece estar tanta gente de fora".



"O nosso hsitórico de lesões é bom, não temos muitas lesões, mas este é um momento que temos de passar", rematou Sérgio Conceição.

O FC Porto vai a Alvalade defrontar o Sporting, a partir das 18h00 de domingo.