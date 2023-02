Otávio no Brasil para tentar recuperar a tempo do Inter de Milão

Otávio, médio do FC Porto, está no Brasil para tentar acelerar a recuperação da lesão muscular a tempo de jogar frente ao Inter de Milão, para a Liga dos Campeões. Segundo o "Record", o internacional português vai mesmo falhar o clássico com o Sporting.

O médio tem uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo na Madeira frente ao Marítimo.

Segundo a publicação, o tempo de recuperação seria entre 8 a 12 semanas, o que tiraria o português de uma grande parte do que resta da temporada.

Otávio viajou para o Brasil para trabalhar com Eduardo Santos, fisioterapeuta que já trabalhou no FC Porto, é conhecido como o "Doutor Milagres" e especializado em medicina tradicional chinesa.

A recuperação deverá ser acelerada, mas Otávio não recuperará a tempo de jogar o clássico com o Sporting. O objetivo é ainda regressar a tempo de jogar frente ao Inter de Milão, no dia 22, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Itália.

Sérgio Conceição tem muitas dores de cabeça para montar a equipa no jogo com o Sporting. Após o jogo com o Académico de Viseu, na quarta-feira, juntaram-se Fábio Cardoso e Evanilson ao boletim clínico, onde já estavam Francisco Meixedo, Wendell, Stephen Eustáquio, Otávio e Gabriel Veron.

O Sporting-FC Porto joga-se no domingo, às 18h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.