FC Porto continua a preparar clássico com sete ausências

O FC Porto continua com sete jogadores lesionados na preparação para o clássico frente ao Sporting.

A dois dias da visita a Alvalade, os dragões não receberam nenhuma boa notícia. Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Eustaquio, Otávio, Veron e Evanilson continuam todos em tratamento às respetivas lesões.

Otávio não está sequer em Portugal. O internacional português viajou para o Brasil para trabalhar com o "doutor milagres", antigo elemento do departamento médico do clube, para acelerar o processo de recuperação a tempo de jogar com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões.

Fábio Cardoso, com uma lesão muscular no gémeo esquerdo, e Evanilson, lesão muscular na coxa esquerda, juntaram-se no dia de ontem ao boletim clínico.

Vasco Sousa, médio da equipa B, juntou-se aos trabalhos da equipa principal depois de já ter feito a estreia na equipa principal frente ao Marítimo.

O Porto treina novamente este sábado às 10h30, no Olival. Às 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão do Sporting-FC Porto, que se joga no domingo, às 18h00.