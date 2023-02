“É com todo gosto e honra que recebemos o FC Porto no Estádio do Fontelo”

“É sempre gratificante ter um clube da AF de Viseu nuns quartos de final da Taça de Portugal. O Académico fez um percurso brilhante e é com todo gosto e honra que vamos receber o FC Porto no Estádio do Fontelo”, afirma o dirigente desportivo, em entrevista a Bola Branca .

É a segunda vez que o Académico encontra os dragões numa eliminatória, esta temporada. Em janeiro, os viseenses acabaram eliminados nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria. Agora, o jogo é em terreno próprio e isso pode fazer a diferença.

“Sendo em casa, o Académico terá outras condições, que não teve em Leiria, sendo que o jogo também foi bom. O Viseu terá algumas hipóteses, sabendo serão diminutas, tendo em conta o historial do FC Porto, mas vai dignificar o clube e a região, até porque no futebol tudo pode acontecer. Com uma boa prestação e um pouco de sorte, penso que pode fazer uma surpresa, é isso que todos esperamos”, diz José Carlos Lopes.

Relvado está pronto

A lotação está esgotada há vários dias. O relvado do Estádio do Fontelo tem dado alguns problemas esta temporada, o que já levou a que o recinto fosse interditado pela Liga. Ainda assim, o presidente da Associação de Futebol da região dá garantias de boas condições.

“Já foi levantada essa interdição e já jogaram lá com o Benfica B, para a II Liga, sendo que as condições do relvado estavam bastantes boas. O tempo também tem ajudado, não tem chovido e esperemos que na quarta-feira haja condições ótimas para um bom jogo”, explica.