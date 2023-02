Cláudio Ramos titular na Taça? "Jogar com guarda-redes pouco rotinado é sempre um risco"

O antigo guarda-redes António Fidalgo mostra-se pouco favorável à troca de guarda-redes de uma competição para a outra, como acontece no FC Porto, com a entrada de Cláudio Ramos na baliza para as taças.

Esta quarta-feira, frente ao Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça de Portugal, Ramos deve voltar a ser titular, em detrimento de Diogo Costa, titularíssimo no campeonato e na Liga dos Campeões.

Em entrevista a Bola Branca, António Fidalgo diz não ser fã deste tipo de rotação na baliza, contudo, admite que, "dentro do conceito de Sérgio Conceição, faz sentido" dar minutos ao segundo guarda-redes.

"Eu não sou grande apologista de alterações de guarda-redes de uma prova para a outra, mas compreendo que alguns treinadores terão de a fazer dada a capacidade dos guarda-redes que têm ao seu dispor. No caso do FC Porto, toda a gente reconhece grande capacidade a Cláudio Ramos, mas tem pela frente alguém [Diogo Costa] que é quase inultrapassável, neste momento, na baliza do FC Porto e da seleção nacional. Por isso, compreendo a opção, mas não sou apologista", afirma.

Um risco e uma garantia



António Fidalgo acredita que Sérgio Conceição "tem consciência" do risco que corre em utilizar um guarda-redes com poucos minutos de jogo, mas opta por confiar na "grande capacidade" de Cláudio Ramos:



"Há sempre o perigo de um guarda-redes que não está muito rotinado. E sabemos os jogos que o Cláudio Ramos faz durante uma época são muito poucos. Não está rotinado e é mais fácil que aconteça um contratempo a nível individual, e a penalização não é para o jogador, é para a equipa."

Fidalgo sublinha que, se Cláudio Ramos for utilizado nos quartos de final e o FC Porto chegar à final, Sérgio Conceição não deve tirá-lo da baliza até ao final da Taça de Portugal: "Senão, será pior a emenda que o soneto."

"Compreendo que o Sérgio Conceição faça esta rotação, mas terá de ser levada até ao fim. Se o FC Porto for à final, o Cláudio Ramos vai reivindicar a titularidade na baliza do FC Porto", conclui.



O Académico de Viseu-FC Porto começa às 20h45, no Estádio do Fontelo, e tem relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.