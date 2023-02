Sérgio Conceição: "FC Porto cria uma certa azia quando ganha"

Sérgio Conceição não é de entrar em regionalismos, no entanto, diz já ter notado um padrão: quando a região Norte está forte e quando o FC Porto ganha, cria-se "uma certa azia" para os lados da capital de Portugal.

Questionado, em conferência de imprensa, esta terça-feira, sobre a forma como gere as críticas que a equipa e ele próprio recebem em programas de televisão e jornal, o treinador do FC Porto manda um recado.

"Ouvir disparates não é bom, nem me deixa bem disposto.Fala-se muito do futebol, mas não de futebol. Eu ouço muito disparate. Às vezes, rio-me. Outras vezes, faço essa gestão com o grupo de trabalho de perceber que, sem querer entrar em política e regionalismo, cada vez mais, quando a região Norte e o FC Porto ganham... Sentimos, principalmente, que, ganhando, criamos uma certa azia. Deixa-nos satisfeitos, porque é sinal de que estamos a ganhar e a fazer as coisas bem", salienta.

"Simples empregado bem pago"

A propósito disso, Sérgio garante que não é a cara do sucesso portista: "Sou um simples empregado do FC Porto. A cara do clube é o presidente."

"Eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma, com virtudes e defeitos. Sou bem pago pelo que tenho dado ao clube e, sinceramente, tenho pena de não ter conseguido dar mais. Mas o grande líder, a grande cara do FC Porto, é o presidente, acima de todos e de tudo. Não metendo aqui os adeptos, em que eu me incluo, que fazem grande o clube", adita.