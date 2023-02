Pinto da Costa adquire mais ações da SAD do FC Porto

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, comprou mais 7590 ações da SAD dos dragões, informou esta terça-feira a sociedade, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Numa operação dividida por dois dias, que implicou um total de 7509,70 euros, Pinto da Costa começou por investir em 2800 ações avaliadas ao preço unitário de 92 cêntimos, em 4 de janeiro, tendo comprado mais 4790 ações por 1,03 euros, em 2 de fevereiro.

O presidente do FC Porto voltou a reforçar ligeiramente a sua posição na SAD, depois de já ter adquirido outras 7248 ações por 6623,20 euros nos últimos dois meses de 2022.

De acordo com o último relatório e contas da sociedade, relativo à temporada 2021/22, Jorge Nuno Pinto da Costa, de 85 anos, era detentor de 313 556 ações, correspondentes a 1,39% da sua posição, passando a ter 328 394 ações com as últimas duas operações.

A maioria da SAD do FC Porto pertence ao clube (75,99%), ao passo que o empresário, antigo futebolista e ex-treinador António Oliveira é o principal acionista individual (7,34%), seguido pelo seu irmão Joaquim Oliveira, através da sociedade Olivedesportos (6,68%).