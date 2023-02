FC Porto defronta Académico de Viseu sem Wendell, Veron, Otávio e Eustáquio

O FC Porto vai disputar os quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, sem quatro jogadores, todos lesionados.

Quádrupla ausência confirmada por Sérgio Conceição, esta terça-feira, em conferência de imprensa. "[Otávio, Wendell e Eustáquio] estão de fora. Veron não está, também", informa o treinador portista.

O FC Porto aborda o jogo com o Académico, da II Liga, em estado de "alerta", por estar ciente da qualidade da equipa de Jorge Costa:

"Para mim, é dos desafios mais difíceis, por tudo: ambiente diferente, estádio cheio com maior parte dos adeptos viseenses, equipa com muitos jogadores que podem jogar na I Liga e trajeto esta época que nos deixa alerta. Se não formos fiéis a nós próprios, teremos muitas dificuldades. O jogo depende do que fizermos em campo. Somos favoritos, assumimos essa responsabilidade, mas temos de mostrar dentro de campo."

"Não vão ver ópera em Viseu"

Sérgio Conceição assinaria por baixo a repetição das exibições e dos resultados dos últimos jogos frente a Académico (3-0) e Sporting (2-0).

"Assinava por baixo, resultados e exibições. Sou resultadista, mas gosto de juntar a isso qualidade de jogo, embora nem sempre seja possível. A dança é boa quando o par funciona. Sabemos que vai ser um campo difícil e de certeza que não vão ver ali ópera. O relvado não está em bom estado, a nota artística também não haverá", salienta o treinador.

Académico de Viseu e FC Porto defrontam-se, para os "quartos" da Taça, na quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Fontelo. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.