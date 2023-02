FC Porto avança para a renovação de contrato com Vasco Sousa

O FC Porto travou a saída de Vasco Sousa em janeiro e, agora, pretende renovar-lhe o contrato, de acordo com o jornal "Record".

O médio, de 19 anos, estreou-se pela equipa principal no passado domingo, frente ao Vizela. Foi o culminar de semanas de trabalho com Sérgio Conceição, que travou a sua saída no mercado de inverno.

Depois da estreia, a renovação: Vasco Sousa tem contrato com o Porto até 2025 e cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Ciente do talento que tem em mãos, a SAD pretende aumentar a duração do vínculo, oferecer-lhe um ordenado mais atrativo e subir o valor da cláusula de rescisão.

Vasco Sousa é internacional português sub-21 e, esta época, tem jogado pelos sub-19 do Porto, na Youth League, e pela equipa B, na II Liga.