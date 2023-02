FC Porto? “Nem sempre é possível jogar bem, mas o importante é ganhar”

Barroso, antigo jogador do FC Porto, sublinha a importância da vitória dos dragões na receção ao Vizela, mesmo sem a exibição mais convincente da época. Nesta fase da temporada não há jogos fáceis.

“Nesta altura o mais importante é ganhar, porque há muitas surpresas nesta fase da época, com as equipas que lutam para não descer. Nem sempre é possível jogar bem, mas o importante é ganhar”, diz, em Bola Branca.

O lateral Wendell saiu lesionado, de maca, do relvado do Estádio do Dragão e é possível baixa nos dragões. Para Barroso, apesar de o brasileiro ser a atual escolha do técnico Sérgio Conceição, Zaidu é uma alternativa que dá garantias.

“O Zaidu tem sido importante nos últimos anos. Wendell tem conquistado o seu espaço e o FC Porto não vai ter problemas por isso”, explica.

Depois de vitória para o campeonato, segue-se Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça de Portugal. Os dragões já defrontaram os viseenses esta temporada, nas meias-finais da Taça de Liga, em que ganharam por 3-0.

“Fácil não vai ser. Desde que Jorge Costa entrou no Ac. Viseu a equipa está a fazer uma recuperação fantástica e numa posição com que poucos contavam. Pode dificultar-lhes muito a vida, mas claro que o FC Porto é favorito”, afirma Barroso, em entrevista à Renascença.

Para além do encontro decisivo com o Ac. Viseu, que define a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto encontra ainda Sporting no campeonato e Inter de Milão na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um mês de fevereiro com cinco jogos e “grande intensidade”, explica Barroso.

“As equipas que estão nas competições europeias vão ter muitos jogos, o mês de fevereiro será de grande intensidade. Quem se aguentar melhor, em termos anímicos e físicos, fica mais perto dos objetivos. Vai ser um mês muito desgastante”, conclui.

Barroso representou o FC Porto entre 1996 e 1998, onde venceu dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma supertaça.