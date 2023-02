Sérgio Conceição sem receio de rótulos após 22 expulsões no banco

Sérgio Conceição desvalorizou os rótulos que lhe colocam, após chegar à 22.ª expulsão da carreira como treinador, no êxito do FC Porto sobre o Marítimo (2-0), na quarta-feira, para a 18.ª jornada da I Liga.

"Em relação à colagem de alguma coisa, não tenho receio, pois já está colada há muito tempo. Não tenho de ter receio de algo que já acontece, nem será motivo para ficar muito apreensivo. Quanto à azia com que poderia ficar, a risada que ouvi [na sala de imprensa] é aquela que sinto muitas vezes por dentro", analisou o técnico, durante a conferência de antevisão da receção dos campeões nacionais ao Vizela, no domingo, para a 19.ª ronda.

Sérgio Conceição foi castigado na sexta-feira com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), volvidos dois dias da sua expulsão durante a primeira parte do duelo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

No rescaldo do desafio, Sérgio Conceição explicou a sua versão dos acontecimentos que motivaram a expulsão e reconheceu ter dito a Fábio Veríssimo que "estava a ter um jogo fraco", ao contrário da expressão referida pelo CD da FPF, citando o relatório do árbitro.

"Tenho de ter cuidado, até porque o olhar [para o árbitro] ou o ter opinião sobre se é alto, baixo, fraco, competente ou não competente são motivos de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que eles pensam que eu estou a ter. Fica difícil", atirou, descartando "discutir semântica" sobre a dissonância de palavras com Fábio Veríssimo.

Castigado ainda com uma multa de 4.080 euros, Sérgio Conceição foi expulso pela 22.ª ocasião nas provas nacionais, 12 das quais à frente atuais detentores dos quatro troféus portugueses, que comanda desde 2017/18, sendo que três remontam à época em curso.

"Tem havido bom senso na Europa e vocês podem verificar pelas imagens que o meu comportamento é o mesmo: gesticulo, sou muito apaixonado pelo jogo, vibro com aquilo que se passa no momento e estou muito alerta e vivo no jogo. Erro em algumas vezes e acerto em outras, mas é a minha forma de estar. Não posso fazer mais nada", destacou.

O treinador adjunto Vítor Bruno foi igualmente suspenso por um jogo, sendo expulso por protestar "uma decisão do árbitro" e gesticular "de forma ostensiva", assim como o médio Bernardo Folha, ao ser alvo de duplo cartão amarelo à passagem dos sete e 38 minutos.

"Os elementos que compõem a equipa técnica estão à vontade e capacitados para estar no banco. Estar no banco não é mais do que andar ali de um lado para o outro a beber umas águas, pois o trabalho está feito. Depois, a indicação sobre quem é substituído ou entra no jogo é minha, independentemente de quem esteja ali", frisou Sérgio Conceição.

Depois dessas três expulsões, o FC Porto foi orientado a partir do banco por Siramana Dembelé e venceu com golos dos brasileiros Wendell, aos 50 minutos, e Galeno, aos 55, aproveitando a goleada sofrida pelo Sporting de Braga na casa do Sporting (0-5) para regressar à vice-liderança, com 42 pontos, a oito do Benfica, que tem mais um encontro.

"Agora, eles são sempre uma mais-valia aqui diariamente. Todos estão capacitados para estar à frente da equipa, pois isto é tudo tão bem preparado nos dias anteriores ao jogo. Depois, a comunicação é tão fácil e rápida que não haverá problema. Se eu ficasse sem comunicação e o Siramana Dembelé ou o Vítor Bruno tivessem de assumir mudanças, teriam 100% de confiança da minha parte, porque sei que eles têm qualidade", concluiu.

O adjunto francês vai, assim, comandar os campeões nacionais na receção ao Vizela, oitavo colocado, com 24, no domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 19.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.