Lesão de Otávio confirmada. Porto tem seis baixas para o Vizela

O FC Porto não conta com seis jogadores para a receção ao Vizela. Após o treino desta sexta-feira, o clube confirmou a lesão de Otávio, avançada inicialmente pelo Jornal de Notícias.

Para além do internacional português, Conceição não tem também os lesionados Francisco Meixedo, Marko Grujic, Eustaquio e Gabriel Veron. Todos estão entregues ao departamento médico e realizaram apenas tratamento.

A esta lista de indisponíveis junta-se Bernardo Folha, que foi expulso no jogo frente ao Marítimo. No total, são seis baixas e três delas no meio-campo.

A dor de cabeça para montar o meio-campo no jogo frente ao Vizela é ainda maior, porque Sérgio Conceição relegou Bruno Costa para a equipa B recentemente.

Uribe é a única opção de raiz para a posição, sendo que André Franco também a poderá desempenhar. Recuperar Bruno Costa é outra opção para o treinador português.

O Porto volta a treinar no sábado, às 10h30 e Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo às 12h00, no Olival. O FC Porto-Vizela joga-se este domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.